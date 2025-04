Sanità, Aceti (Salutequità): "Su assistenza domiciliare disparità tra Regioni"

“Sull’assistenza domiciliare integrata, abbiamo situazioni a macchia di leopardo tra le Regioni. Alcune stanno viaggiando a una velocità maggiore e altre sono molto indietro. Inoltre, non siamo ancora a norma sull’intesa del 2021 sull’accreditamento e l’autorizzazione delle cure domiciliari che stabilisce gli standard di qualità, sicurezza e innovazione che devono essere garantiti in tutti i territori regionali”. A dirlo è Tonino Aceti, presidente Salutequità durante l’incontro organizzato a Roma per presentare il report sullo stato di avanzamento dei principali provvedimenti normativi relativi all'Adi, Assistenza domiciliare integrata.