Sanità, asma grave: Rumi (Sifo) 'per sostenibilità Ssn necessario nuovo modello farmaco-economico'

"Il motivo per cui abbiamo fatto questo simposio, intitolato 'Nuovi modelli farmaco-economici a supporto del decisore: policy predictive model in asma grave', e abbiamo deciso di presentare questo modello è che esso rappresenta un'innovazione nell'ambito delle valutazioni economiche in sanità, utili a garantire l'efficienza allocativa necessaria per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale". Sono le parole di Filippo Rumi, partner e co-founder di Altems Advisory, intervenendo, a Genova, al 46° Congresso Nazionale Sifo (Società italiana di Farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie).