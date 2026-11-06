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Sanità: Carrafiello (UniMi), 'oggi il radiologo approccia alla terapia'

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06 novembre 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
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"Oggi il radiologo ha superato la fase puramente diagnostica approcciando anche la terapia grazie alla radiologia interventistica, che rappresenta ormai il quarto pilastro nella cura del cancro insieme alla chirurgia, alla radioterapia e alla chemioterapia. Tutti i radiologi interventisti oggi fanno parte dei team multidisciplinari per definire l'approccio più corretto al paziente e alla patologia stessa". Lo ha detto Gianpaolo Carrafiello, professore ordinario di Diagnostica per Immagini università degli Studi di Milano e direttore del dipartimento Area dei Servizi policlinico di Milano, partecipando seconda giornata del 52° Congresso Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica.

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