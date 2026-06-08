Sanità: Corazza (Apiafco), 'psoriasi in Pnc per spostare peso cronicità da pazienti a Istituzioni'

"Trovo che sia uno scandalo il fatto che, su 13 patologie incluse, la psoriasi e la dermatite atopica siano fuori" dal Piano nazionale delle cronicità. La psoriasi "è una malattia grave che deve essere rispettata come tale, e far parte del Piano nazionale della cronicità sarebbe estremamente importante" per "spostare il peso dalle spalle dei pazienti verso le Istituzioni". Così Valeria Corazza, presidente Apfiaco- Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, intervenendo a Roma all'incontro organizzato con Salutequità e Ail-Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, per chiedere al ministero della Salute e alle Istituzioni di includere subito neoplasie ematologiche croniche e psoriasi nella programmazione nazionale .