circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Firenze, inaugurato nuovo Centro Medico Synlab all’interno di Manifattura Tabacchi

Oltre 4.000 mq dedicati a visite, analisi e diagnostica avanzata nel nuovo polo della salute all’interno di Manifattura Tabacchi

Sanità: Firenze, inaugurato nuovo Centro Medico Synlab all’interno di Manifattura Tabacchi
09 ottobre 2025 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Medico Synlab Manifattura Firenze, il più grande realizzato dall’omonimo Gruppo in Italia. Aperto al pubblico dallo scorso 1 settembre, il nuovo polo della salute - oltre 4.000 mq dedicati a visite, analisi e diagnostica avanzata - è stato realizzato con un investimento complessivo di 8 milioni di euro per apparecchiature ed attrezzature di ultima generazione. Synlab Manifattura Firenze - informa una nota - vede impiegati oltre 80 persone tra medici, liberi professionisti sanitari e personale di struttura e fa parte di un ecosistema di salute più ampio che il Gruppo ha costruito in questi ultimi anni in Toscana, dove è presente con oltre 40 punti prelievo per analisi di laboratorio, 10 Medical Center e un laboratorio centrale a Calenzano. Il nuovo polo toscano ha come obiettivo quello di diventare “un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini fiorentini, garantendo a cittadine e cittadini l’accesso a tutte le principali prestazioni sanitarie e diagnostiche. Un luogo accogliente, funzionale e inclusivo che opererà in maniera integrata con il Servizio sanitario regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione Ssr e con le i principali fondi assicurativi”. (Video)

 

In occasione dell’inaugurazione della nuova struttura, Synlab ha lanciato la campagna gratuita di prevenzione cardiovascolare ‘Cuore di donna’, dedicata alle donne della città di Firenze tra i 35 e i 69 anni. Le persone interessate potranno accedere a un primo check-up e, qualora i risultati indichino un potenziale rischio, proseguire il percorso con una visita specialistica (info su synlabmanifatturafirenze.it)

 

Alla Cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro, Mathieu Floreani, Ceo Synlab Group, ha affermato “Con l'apertura di Synlab Manifattura Firenze, stiamo confermando il nostro impegno a plasmare il futuro della diagnostica in Europa. Questo centro non è solo una struttura all'avanguardia, ma anche un simbolo del nostro investimento a lungo termine in un'assistenza sanitaria sostenibile e incentrata sul paziente. Mentre continuiamo a crescere, il nostro obiettivo rimane chiaro: potenziare i sistemi sanitari attraverso l'innovazione, l'eccellenza operativa e partnership significative. Synlab è pronta a supportare le comunità, gli operatori sanitari e i governi nella creazione di sistemi sanitari resilienti e avanzati per il futuro”. Per Andrea Buratti, Ceo Synlab Italia, “l’inaugurazione di questo Centro rappresenta un momento significativo per il nostro Gruppo e per la città di Firenze. Abbiamo voluto creare un luogo che incarnasse la nostra idea di salute: all’avanguardia, integrata, ma soprattutto orientata alle persone – ha aggiunto - Qui ogni paziente viene accolto e accompagnato lungo un percorso personalizzato, che parte dalla prevenzione e prosegue con diagnosi e cura, grazie a tecnologie evolute e a un’équipe multidisciplinare. È in questo modo che intendiamo promuovere una nuova cultura della salute: vicina, accessibile e realmente al servizio della comunità”. All’evento hanno partecipato anche Giovanni Manfredi, Managing Director Aermont / Manifattura Tabacchi e gli assessori del Comune di Firenze Letizia Perini e Jacopo Vicini.

 

Il Centro - illustra il Gruppo - si sviluppa su 4 livelli - da piano terra al terzo piano - e sorge all’interno del nuovo building Bulk di Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia. Gli spazi sono organizzati per ottimizzare il percorso per garantire una presa in carico completa e riuscire ad erogare un servizio rapido ed efficiente. L’edificio è stato progettato in maniera innovativa e orientata al futuro, secondo i migliori standard oggi disponibili che pongono particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali e delle emissioni di gas serra.

 

Al piano terra del nuovo Medical Center troveranno spazio le analisi di laboratorio - descrive Synlab - da quelle di routine a quelle più avanzate e di alta specialistica. Un piano è dedicato agli ambulatori dove vengono effettuate prestazioni e visite specialistiche in tutte le principali branche mediche tra cui allergologia, angiologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia (endoscopia digestiva), ginecologia e ostetricia, diabetologia, medicina del lavoro, medicina dello sport, fisiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia, urologia e molto altro. Un’intera area è poi riservata alla diagnostica per immagini completa ed avanzata, con strumentazione ad elevatissima tecnologia che pongono la massima attenzione alla sicurezza e comfort dei pazienti con una riduzione di dose di raggi X; presenti tecnologie come risonanza magnetica ad alto campo, Tac, Moc, Rx, Opt / Cone Beam, mammografia con tomosintesi, ecografia, doppler vascolari (arti, Tsa, arterie renali, colonscopia e gastroscopia.

 

Fiore all’occhiello della struttura “è l’area Synlab Lei, pensata per prendersi cura della salute della donna in ogni fase della sua vita, grazie a un’equipe ultraspecialistica coordinata che comprende ginecologia, cardiologia, endocrinologia, nutrizione e molto altro. L’obiettivo è quello di costruire la salute della donna partendo dal suo benessere a 360°, fisico, psichico e sociale, come indicato dall’Oms - sulla base di un approccio di ‘medicina di genere’, cioè differenziato rispetto alle specificità del genere femminile. L’organizzazione e le competenze specialistiche saranno anche particolarmente orientate alla diagnosi precoce, alla prevenzione delle patologie più comuni e al follow-up delle patologie croniche, con un’offerta completa di percorsi multidisciplinari e pacchetti di check-up, per rispondere pienamente al fabbisogno di tutte le cittadine e cittadini. In SYNLAB Manifattura Firenze trovano spazio anche le attività divulgative e informative gratuite rivolte alla cittadinanza, raccolte sotto la serie di eventi ‘Synlab - La Salute in un talk’, con un ricco calendario di incontri sulle più rilevanti tematiche di salute e benessere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nuovo Centro Medico Synlab Manifattura Firenze Mathieu Floreani Andrea Buratti analisi e diagnostica avanzata Cuore di donna
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza