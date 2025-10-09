Sanità: Firenze, inaugurato nuovo Centro Medico Synlab all’interno di Manifattura Tabacchi

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Medico Synlab Manifattura Firenze, il più grande realizzato dall’omonimo Gruppo in Italia. Aperto al pubblico dallo scorso 1 settembre, il nuovo polo della salute - oltre 4.000 mq dedicati a visite, analisi e diagnostica avanzata - è stato realizzato con un investimento complessivo di 8 milioni di euro per apparecchiature ed attrezzature di ultima generazione. Synlab Manifattura Firenze - informa una nota - vede impiegati oltre 80 persone tra medici, liberi professionisti sanitari e personale di struttura e fa parte di un ecosistema di salute più ampio che il Gruppo ha costruito in questi ultimi anni in Toscana, dove è presente con oltre 40 punti prelievo per analisi di laboratorio, 10 Medical Center e un laboratorio centrale a Calenzano. Il nuovo polo toscano ha come obiettivo quello di diventare “un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini fiorentini, garantendo a cittadine e cittadini l’accesso a tutte le principali prestazioni sanitarie e diagnostiche. Un luogo accogliente, funzionale e inclusivo che opererà in maniera integrata con il Servizio sanitario regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione Ssr e con le i principali fondi assicurativi”. (Video)

In occasione dell’inaugurazione della nuova struttura, Synlab ha lanciato la campagna gratuita di prevenzione cardiovascolare ‘Cuore di donna’, dedicata alle donne della città di Firenze tra i 35 e i 69 anni. Le persone interessate potranno accedere a un primo check-up e, qualora i risultati indichino un potenziale rischio, proseguire il percorso con una visita specialistica (info su synlabmanifatturafirenze.it)

Alla Cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro, Mathieu Floreani, Ceo Synlab Group, ha affermato “Con l'apertura di Synlab Manifattura Firenze, stiamo confermando il nostro impegno a plasmare il futuro della diagnostica in Europa. Questo centro non è solo una struttura all'avanguardia, ma anche un simbolo del nostro investimento a lungo termine in un'assistenza sanitaria sostenibile e incentrata sul paziente. Mentre continuiamo a crescere, il nostro obiettivo rimane chiaro: potenziare i sistemi sanitari attraverso l'innovazione, l'eccellenza operativa e partnership significative. Synlab è pronta a supportare le comunità, gli operatori sanitari e i governi nella creazione di sistemi sanitari resilienti e avanzati per il futuro”. Per Andrea Buratti, Ceo Synlab Italia, “l’inaugurazione di questo Centro rappresenta un momento significativo per il nostro Gruppo e per la città di Firenze. Abbiamo voluto creare un luogo che incarnasse la nostra idea di salute: all’avanguardia, integrata, ma soprattutto orientata alle persone – ha aggiunto - Qui ogni paziente viene accolto e accompagnato lungo un percorso personalizzato, che parte dalla prevenzione e prosegue con diagnosi e cura, grazie a tecnologie evolute e a un’équipe multidisciplinare. È in questo modo che intendiamo promuovere una nuova cultura della salute: vicina, accessibile e realmente al servizio della comunità”. All’evento hanno partecipato anche Giovanni Manfredi, Managing Director Aermont / Manifattura Tabacchi e gli assessori del Comune di Firenze Letizia Perini e Jacopo Vicini.

Il Centro - illustra il Gruppo - si sviluppa su 4 livelli - da piano terra al terzo piano - e sorge all’interno del nuovo building Bulk di Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia. Gli spazi sono organizzati per ottimizzare il percorso per garantire una presa in carico completa e riuscire ad erogare un servizio rapido ed efficiente. L’edificio è stato progettato in maniera innovativa e orientata al futuro, secondo i migliori standard oggi disponibili che pongono particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali e delle emissioni di gas serra.

Al piano terra del nuovo Medical Center troveranno spazio le analisi di laboratorio - descrive Synlab - da quelle di routine a quelle più avanzate e di alta specialistica. Un piano è dedicato agli ambulatori dove vengono effettuate prestazioni e visite specialistiche in tutte le principali branche mediche tra cui allergologia, angiologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia (endoscopia digestiva), ginecologia e ostetricia, diabetologia, medicina del lavoro, medicina dello sport, fisiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia, urologia e molto altro. Un’intera area è poi riservata alla diagnostica per immagini completa ed avanzata, con strumentazione ad elevatissima tecnologia che pongono la massima attenzione alla sicurezza e comfort dei pazienti con una riduzione di dose di raggi X; presenti tecnologie come risonanza magnetica ad alto campo, Tac, Moc, Rx, Opt / Cone Beam, mammografia con tomosintesi, ecografia, doppler vascolari (arti, Tsa, arterie renali, colonscopia e gastroscopia.

Fiore all’occhiello della struttura “è l’area Synlab Lei, pensata per prendersi cura della salute della donna in ogni fase della sua vita, grazie a un’equipe ultraspecialistica coordinata che comprende ginecologia, cardiologia, endocrinologia, nutrizione e molto altro. L’obiettivo è quello di costruire la salute della donna partendo dal suo benessere a 360°, fisico, psichico e sociale, come indicato dall’Oms - sulla base di un approccio di ‘medicina di genere’, cioè differenziato rispetto alle specificità del genere femminile. L’organizzazione e le competenze specialistiche saranno anche particolarmente orientate alla diagnosi precoce, alla prevenzione delle patologie più comuni e al follow-up delle patologie croniche, con un’offerta completa di percorsi multidisciplinari e pacchetti di check-up, per rispondere pienamente al fabbisogno di tutte le cittadine e cittadini. In SYNLAB Manifattura Firenze trovano spazio anche le attività divulgative e informative gratuite rivolte alla cittadinanza, raccolte sotto la serie di eventi ‘Synlab - La Salute in un talk’, con un ricco calendario di incontri sulle più rilevanti tematiche di salute e benessere.