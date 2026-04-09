Sanità: Gemmato (ministero Salute), 'impegnati per riportare produzione principi attivi in Italia'

"L'80% dei principi attivi che servono per allestire farmaci salvavita oggi vengono prodotti in Cina e in India. Se dovessimo avere un incidente diplomatico con questi Paesi o se, banalmente, dovessero smettere di inviarci i principi attivi, noi avremmo l'orizzonte di qualche settimana per curare gli italiani e dopo rimarremo senza farmaci. Il nostro Governo si sta proponendo proprio di riappropriarsi di questo settore, dove l'Italia ha una grande storia". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a margine dell'incontro 'Dialoghi sull'innovazione accessibile - Innovaction', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, realizzato con il patrocinio di Farmindustria e dedicato all'innovazione in ambito sanitario.