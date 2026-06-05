Sanità: Iannicelli (Ordine ingegneri Mi), 'cambiano procedure e modalità di valutazione dei dati'

"Siamo di fronte a un cambiamento epocale che investe le procedure, i processi e le modalità di valutazione dei dati. Tutto ciò deve essere affrontato con la competenza e la multidisciplinarietà tipiche degli ingegneri". Si tratta di una "grande trasformazione, all'interno della quale la sanità rappresenta l'elemento primario e fondante della nostra società civile". Così Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, partecipando alla prima edizione del Forum dell'ingegneria per la sanità digitale organizzato a Palazzo Lombardia.