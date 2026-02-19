circle x black
Sanità, Liris (FdI): "Il Ssn deve cambiare anche nell'approccio"

19 febbraio 2026 | 13.55
"L'argomento affrontato, enfatizzato e trattato da Aaroi è utile per la nuova sanità che stiamo costruendo con il ministro Schillaci. Si tratta di un sistema che tende proprio a valorizzare il personale quale cuore pulsante di un servizio sanitario nazionale che deve rimanere universalistico, ma che, per conservare se stesso, deve fare un check, un controllo e un cambiamento anche in termini di approccio e di algoritmo di riferimento". Lo ha dichiarato Guido Quintino Liris, membro della V Commissione Bilancio del Senato, intervenendo al convegno "Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro", organizzato da Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza area critica) a Roma.

