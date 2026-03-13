Sanità: Longo (Bocconi), 'il Ssn non risponde più a tutti i bisogni del Paese'

"Il Servizio sanitario nazionale da tempo non riesce a rispondere a tutti i bisogni del Paese. Copre solo la metà delle visite ambulatoriali e solo il 65% della spesa farmaceutica. Le risorse sono difficilmente aumentabili". Così Francesco Longo, direttore scientifico Oasi, CeRGAS SDA Bocconi all'incontro 'Innovazione e sostenibilità per il futuro del Ssn', organizzato da Clariane Italia a Roma con la partnership del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'università Bocconi. Al centro del confronto, che ha coinvolto istituzioni, mondo accademico e operatori del settore, le sfide strutturali non più rinviabili per il Ssn: dalla sostenibilità economica all'organizzazione dei servizi, dalla risposta alla carenza di personale fino all'integrazione delle tecnologie.