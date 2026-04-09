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Sanità: Lorenzin (Pd), 'al Fondo Ssn vada almeno il 7% della spesa'

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09 aprile 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
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"Per conciliare sostenibilità e accesso rapido alle terapie dobbiamo fare una scelta politica per capire di cosa abbiamo bisogno per garantire i Lea e l'innovazione, calibrando le altre politiche per bilanciare questo bisogno. Il fondo per il servizio sanitario nazionale dovrebbe arrivare almeno al 7% della spesa pubblica, che è pari alla media europea, invece scenderemo sotto il 6%. Questo si traduce in una riduzione della spesa delle regioni nell'accesso all'innovazione". Così la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute, nel suo intervento all'incontro 'Innovaction-Dialoghi sull'innovazione accessibile', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, realizzato con il patrocinio di Farmindustria e dedicato all'innovazione in ambito sanitario.

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