Sanità: Marchetti (Agenas), 'armonizzare procedure per portare soluzioni innovative in pratica quotidiana'

"Bisogna programmare e pianificare l'ingresso delle soluzioni innovative all'interno dei percorsi clinici che il paziente affronta ogni giorno. Vanno seguiti dei processi, armonizzate le procedure per trasferire farmaci e dispositivi nuovi nella pratica quotidiana". Lo ha detto Marco Marchetti, direttore Uoc Hta di Agenas, all'incontro 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction' a Roma, promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria, e dedicato all'innovazione in ambito sanitario.