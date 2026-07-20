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Sanità: Mash, epatologo Miele 'cirrosi ha costo sociale ed economico importante'

20 luglio 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
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"La diagnosi di cirrosi è un carico importante dal punto di vista emotivo per il paziente e per la famiglia. L'impatto riguarda poi anche gli ospedali e il sistema sanitario, perché la cirrosi ha un costo importante dal punto di vista assistenziale, non solo per l'utilizzo delle risorse e del personale, ma anche per le possibilità terapeutiche, tra cui, in alcuni casi, il trapianto di fegato, una risorsa importante che il sistema sanitario garantisce". Così Luca Miele, ricercatore di Medicina interna all'università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Uos Clinica del pre-trapianto di fegato e ambulatorio Steatosi presso la Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma, intervenendo a Milano all'incontro con la stampa organizzato da Madrigal per fare il punto sulla Mash, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, malattia cronica e progressiva che può evolvere per anni senza sintomi evidenti, fino a causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma.

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