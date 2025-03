Sanità: Mennini (Min Salute), 'Italia spende più di Francia e Germania'

"Apparentemente l'Italia spende meno in sanità degli altri Paesi europei, ma questo dipende dagli indicatori che vengono considerati per valutare l’impatto della spesa sanitaria sul Pil. Bisogna considerare il rapporto spesa sanitaria pro-capite sul Pil pro-capite per vedere che in realtà l'Italia, negli ultimi due anni, si è avvicinata velocemente alla retta di regressione e che, quindi, stiamo spendendo persino di più di Francia e Germania.” Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento, programmazione, farmaci, dispositivi e professioni sanitarie, Ministero della Salute intervenendo in occasione della settima edizione di 'Inventing for Life Health Summit', dedicato ancora una volta al tema “Investing for Life: la Salute conta!”, organizzato oggi a Roma da Msd Italia.