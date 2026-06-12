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Sanità: nefrologo Ronco, 'innovazione nasce dai bisogni del paziente tra corsia e laboratorio'

12 giugno 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
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"L'innovazione in sanità nasce dall'osservazione dei bisogni clinici ancora insoddisfatti e dal dialogo continuo tra corsia e laboratorio. Un percorso che parte dall'esperienza del medico, sviluppa nuove idee attraverso la ricerca e la sperimentazione e ritorna alla pratica clinica sotto forma di dispositivi, procedure e soluzioni capaci di migliorare la cura e la qualità di vita dei pazienti". Così Claudio Ronco, dell'International Renal Research Institute Vicenza, intervenendo al Convegno Nazionale dell'Aiic-Associazione italiana ingegneri clinici organizzato a Torino.

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