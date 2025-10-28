circle x black
Sanità: Padovani (Sin), 'rapporti con media e istituzioni hanno reso malattie neurologiche più visibili'

28 ottobre 2025 | 09.20
Redazione Adnkronos
"La nuova comunicazione, i rapporti con i media e il confronto con le istituzioni hanno 'fatto rumore' e oggi si è creata una certa attenzione sulle malattie neurologiche. Credo non sia un caso che nella finanziaria si parli di Alzheimer, di epilessia, di malattie rare, di fibromialgia, di atrofia spinale. Devo riconoscere al ministero della Salute una grande apertura". Lo ha detto Alessandro Padovani, past president Sin - Società italiana di neurologia e direttore della Clinica di neurologia all'università degli studi di Brescia, intervenendo al 55° Congresso Sin organizzato presso il Centro Congressi di Padova. 

