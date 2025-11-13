circle x black
Sanità, Petralia (Fiaso): "Restituire tempo e valore a cura e alleanza medico-paziente"

Il vicepresidente al 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali, 'digitale e Ia strumenti utili, ma dobbiamo governarli per evitare la perdita progressiva di competenze'

13 novembre 2025 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dobbiamo prima di tutto trovarla, questa barca, e cercare di non annegare nel frattempo", ha esordito il vicepresidente di Fiaso (Federazione italiana azienda sanitarie e ospedaliere), Paolo Petralia, nel suo intervento alla tavola rotonda 'Sumai: dove finisce la teoria e inizia la cura. Stakeholder a confronto', organizzata oggi da Sumai-Assoprof in occasione del 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali in corso a Roma. Petralia ha sottolineato che "il primo step per passare dalla teoria alla pratica è restituire tempo alla cura e, soprattutto, alla relazione di cura".

"Nella parola relazione - ha spiegato - si trovano molte risposte: è lì che si costruisce l'alleanza tra medico e paziente e si restituisce pieno valore alla dignità della persona e del cittadino". Per Petralia, "l'integrazione significa interprofessionalità, non solo multidisciplinarietà".

Il vicepresidente di Fiaso ha poi richiamato l'attenzione sui rischi di un uso acritico delle tecnologie: "Digitale e intelligenza artificiale sono strumenti utili, ma dobbiamo governarli per evitare il deskilling, la perdita progressiva di competenze. Il tempo che recuperiamo - ha precisato - deve essere restituito al paziente: solo così la nostra barca potrà avanzare nella stessa direzione".

Tag
Sanità Petralia (Fiaso) 'restituire tempo e valore a cura e all'alleanza medico paziente congresso sumai assoprof roma
