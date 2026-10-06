Sanità: Valentini (Mimit), 'servono istituzioni, imprese e ricerca allineate'

In un periodo di forte innovazione tecnologica nell'ambito delle scienze della vita "le istituzioni, le imprese e gli enti di ricerca devono arrivare insieme a un allineamento sulle esigenze di salute generale e individuale. La tutela del paziente sta cambiando: il paziente da concetto statistico sta diventando individuo e, in questo modo, possiamo avere una visione predittiva. Dobbiamo usare le tecnologie al fine di poter indicare, prima che accadano, le grandi tendenze di tipo patologico e generali. Per farlo ci vuole non tanto un controllo a priori, ma la costruzione di sistemi condivisi che possano poi svilupparsi". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), partecipando oggi a Milano al Bracco Innovation Day 2026, svoltosi presso lo Human Technopole di Mind - Milano Innovation District e dedicato al confronto sulle trasformazioni dettate da Ai, terapie avanzate e medicina di precisione nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.