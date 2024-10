Elezioni medici Roma, vince lista Insieme guidata da Antonio Magi

Per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri per il prossimo quadriennio, 2025-2029, i medici romani hanno scelto nuovamente la lista Insieme guidata dal presidente uscente Antonio Magi.

"L'elemento della fiducia per il lavoro svolto in questi anni è quello che più mi preme sottolineare e per questo a nome della lista Insieme voglio ringraziare le migliaia di colleghi medici che ci hanno votato e che ci hanno dato il mandato per andare avanti". Così Antonio Magi commenta, in una nota, il risultato dello scrutinio delle schede del Consiglio direttivo che lo ha riconfermato alla guida dell'Ordine di Roma e provincia. "La lettura del voto - spiega Magi - è l'indicazione più evidente che il lavoro svolto in questi 4 anni ha riscosso il consenso dei colleghi. Nonostante il Covid, che ci ha fortemente condizionato, siamo infatti riusciti a lavorare, in sinergia con le altre istituzioni, su tematiche che interessano i colleghi come responsabilità professionale, depenalizzazione dell'atto medico, sicurezza per gli operatori sanitari e corsi di formazione gratuiti. Voglio infine ringraziare i colleghi romani che nel complesso hanno manifestato le proprie preferenze. Quando la democrazia si esprime - conclude Magi - è sempre un bel segnale".

Al momento è in corso lo spoglio anche del Collegio dei Revisori del conti. Questa sera la proclamazione ufficiale dell'esito complessivo delle votazioni. Il nuovo Consiglio direttivo sarà formato da Antonio Magi, Stefano De Lillo, Cristina Patrizi, Guido Coen Tirelli, Musa Awad, Emanuele Bartoletti, Pierluigi Bartoletti, Roberto Bonfili, Gianfranco Damiani, Aldo Di Blasi, Luisa Gatta, Valentina Grimaldi, Andrea Isidori, Ivo Pulcini e Maria Grazia Tarsitano.