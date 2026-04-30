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Scomparsa professor Gensini, il cordoglio di Fnopi

La presidente Mangiacavalli, 'leale sostenitore degli infermieri, in tutti i contesti istituzionali e professionali'

30 aprile 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) "esprime il proprio cordoglio" per la scomparsa del professor Gian Franco Gensini, avvenuta ieri all’ospedale di Careggi di Firenze. Già professore ordinario di Medicina interna e cardiologia, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze, tra i tanti incarichi ricoperti, come coordinatore dell’Advisory Board per il Sistema nazionale linee guida "si è rivelato un leale e convinto sostenitore degli infermieri all'interno dell'Istituto superiore di sanità".

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In una nota, Fnopi ricorda Gensini "innovatore visionario che ha partecipato con entusiasmo ai lavori dell'ultimo Congresso nazionale della Federazione celebrato a Rimini, contribuendo all'ideazione del 'Villaggio della formazione in simulazione', che ha coinvolto ed entusiasmato migliaia di professionisti durante la convention".

La presidente Fnopi, Barbara Mangiacavalli, ricorda che, "in tutti i contesti istituzionali e professionali, Gensini ha rappresentato un riferimento autorevole e costante, fino all'ultimo, anche su tematiche emergenti come la sanità digitale. Alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, giungano le più sentite condoglianze da parte della comunità infermieristica".

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Sanità Infermieri Medicina interna Cardiologia
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