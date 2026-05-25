Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), 'aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni'

"La persona è al centro di tutte le soluzioni che possono essere trovate e discusse con tutti gli stakeholder, in primo luogo con le reti assistenziali, sanitarie e sociali, ma anche con le istituzioni, perché l'Associazione delle persone con sclerosi multipla (Aism) e patologie correlate, ha un ruolo fondamentale nel discutere, al tavolo con le istituzioni, ciò che deve essere fatto per cambiare la realtà per questa malattia e anche per tante altre che hanno aspetti e problemi similari". Così Mario Alberto Battaglia, presidente Fondazione italiana sclerosi multipla, alla Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm) e della Giornata mondiale della Sm, la nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030.