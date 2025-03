Sebastiani (San Camillo-Forlanini), Jak inibitori già disponibili presso nostro centro come trial clinico, presto i risultati

“Il decorso più frequente del Lupus eritematoso sistemico, malattia autoimmune cronica che può colpire diversi organi e apparati del corpo umano, è quello relapsing - remitting in cui a fasi di attività di malattia si alternano fasi di quiescenza. I Jak inibitori, piccole molecole sintetizzate chimicamente, assunte per via orale, inibiscono l’attività di diverse citochine, molecole pro infiammatorie. I Jak inibitori differiscono dai farmaci usati fino ad oggi perché vanno a colpire meccanismi mirati della patologia, per facilità di somministrazione e quindi di aderenza, per rapidità di azione o, se necessario sospenderlo, per la velocità con la quale smette di agire. Evidenze scientifiche di studi di fase 1 e 2 hanno già evidenziato che questo farmaco può essere molto efficace e potrà costituire un’arma in più per i pazienti con Les”