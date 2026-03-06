circle x black
'Siamo tutti narcisisti', libro analizza il disagio emotivo del nostro tempo

La psicologa e psicoterapeuta Susanna Minasi: "Se non abbiamo strumenti emotivi solidi la fragilità emerge, sopratutto nelle relazioni"

'Siamo tutti narcisisti', libro analizza il disagio emotivo del nostro tempo
06 marzo 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
In un momento storico in cui termini come 'ghosting', 'gaslighting' e 'narcisista' sono entrati stabilmente nel linguaggio comune, esce oggi "Siamo tutti narcisisti. Il grande equivoco emotivo che ci fa soffrire" (Giacovelli Editore), il nuovo volume dedicato al disagio nelle relazioni contemporanee della psicologa e psicoterapeuta Susanna Minasi. Il libro prende le mosse dal divario tra percezione sociale e dato clinico: il disturbo narcisistico di personalità riguarda una percentuale limitata della popolazione e non risulta in aumento, eppure il termine 'narcisismo' - riporta una nota - è sempre più utilizzato per spiegare conflitti di coppia, rotture affettive e difficoltà relazionali. Secondo Minasi, "non si tratta di un’epidemia clinica ma di un cambiamento nel modo in cui interpretiamo e nominiamo il disagio. Negli ultimi anni il linguaggio psicologico è entrato nel discorso pubblico in modo molto più ampio – osserva la psicologa che è anche terapeuta Emdr -. Quando una categoria diagnostica diventa la lente attraverso cui leggiamo l’intera realtà relazionale, è probabile che non sia più la lente più adeguata. Rischiamo di perdere complessità e di trascurare una tematica più ampia e trasversale, che può spiegare e accomunare fenomeni diversi in modo più preciso e utile".

L’autrice sottolinea che "molte difficoltà relazionali non derivano da una patologia, ma da competenze emotive non sufficientemente sviluppate. Viviamo in una fase storica di grande trasformazione - sottolinea Minasi - in cui le regole esterne sono meno rigide e la libertà individuale è più ampia. Questo richiede una maggiore strutturazione interiore. Se non abbiamo strumenti emotivi solidi, la fragilità emerge soprattutto nelle relazioni".

Nel volume vengono analizzati fenomeni come ghosting, evitamento e dipendenza affettiva, distinguendo tra diagnosi clinica e immaturità emotiva diffusa. Il testo - conclude la nota - propone spiegazioni accessibili ma rigorose, esempi tratti dall’esperienza clinica, esercizi pratici e test di autovalutazione per favorire maggiore consapevolezza e maturità emotiva.

narcisismo disagio emotivo relazioni contemporanee
