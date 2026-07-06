Sla, Cappello (L'altro mare), 'con la Casa di Silvia vacanze accessibili e inclusive'

L'inaugurazione di 'La Casa di Silvia' "segna il coronamento di un percorso di collaborazione nato proprio intorno all'esperienza dello' Scaletto senza Scalini', grazie a Silvia, che per anni ha frequentato questa spiaggia prima della sua scomparsa. "La Casa di Silvia e Lo Scaletto senza Scalini rappresentano un modo per unire inclusione, serenità e relax, offrendo alle persone la possibilità di vivere il mare e la spiaggia senza barriere". Lo ha detto Ugo Cappello, presidente della cooperativa sociale L'altro mare, intervenendo a Savona in occasione dell'accoglienza della prima famiglia nella struttura. La Casa di Silvia è un appartamento accessibile e completamente attrezzato, nato per offrire gratuitamente un soggiorno alle persone affette da Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e alle loro famiglie. L'alloggio è stato donato dalla famiglia Codispoti, che poco più di un anno fa ha perso Silvia, che ha convissuto con la Sla per oltre vent'anni. La struttura si trova a pochi passi dallo Scaletto senza Scalini, la spiaggia simbolo dell'inclusione sul litorale savonese.