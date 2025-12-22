circle x black
Sla, Massimelli (Aisla): "Solo con la ricerca cambia il percorso della malattia"

A Milano al Christmas party dell’associazione: "Le donazioni sono importanti perché servono a finanziare e realizzare dei progetti concreti"

22 dicembre 2025 | 10.46
"Il messaggio di speranza che mandiamo è quello di riuscire, tramite i finanziamenti dati dalle donazioni, a finanziare la ricerca per trovare al più presto una cura definitiva a questa malattia. Solo con la ricerca riusciremo a cambiare il percorso di questa drammatica malattia". Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), intervenendo a Milano al Christmas party dell’associazione, durante il quale sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025.

Iniziata il 20 novembre a Roma con 'La promessa per la ricerca' e culminata nel capoluogo lombardo, la campagna è stata resa possibile anche grazie al contributo di partner storici come Caffarel, Galbusera e Lindt. I fondi sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo.Per l’occasione, Aisla ha organizzato un evento che unisce tecnologia, cucina d’autore e impegno sociale.

"Ci ritroviamo dopo un percorso, è la dimostrazione della grande responsabilità che abbiamo nel mantenere una promessa. Con noi ci sono i clinici, i ricercatori, i volontari, ma anche tanti donatori che in questi mesi ci hanno aiutato e sostenuto - conclude Massimelli - anche con dei piccolissimi contributi. Sono molto importanti perché a noi servono per finanziare e per realizzare dei progetti concreti".

