Sla, Rafanelli (SlaFood), 'pazienti hanno bisogno di comunicare attraverso il gusto e l'arte'

"Innanzitutto ringrazio tutti per avermi dato questa possibilità. Per me, poter mostrare, oggi, i limiti apparenti che abbiamo noi malati è molto importante perché dentro di noi scorre molta vita e molto amore. Abbiamo bisogno di poter comunicare alle persone anche attraverso il gusto e l'arte. E' stata un'esperienza molto positiva che rifarei altre volte". Lo ha detto Davide Rafanelli, presidente di SlaFood e consigliere Aisla e Centri NeMo, a Milano al Christmas party di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). Per l'occasione è stata presentata l'opera d'arte creata da Rafanelli attraverso l'attività cerebrale durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello.