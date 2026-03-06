circle x black
Cerca nel sito
 

Staminali contro il Parkinson, in Giappone via libera al primo trattamento

sponsor

Per il miglioramento dei sintomi motori nei pazienti che presentano una risposta inadeguata alle terapie farmacologiche esistenti

Staminali contro il Parkinson, in Giappone via libera al primo trattamento - Afp
Staminali contro il Parkinson, in Giappone via libera al primo trattamento - Afp
06 marzo 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il trapianto di cellule staminali per frenare il Parkinson. L'azienda farmaceutica Sumitomo Pharma ha affermato di aver avuto il via libera in Giappone per il primo trattamento al mondo. Alla base gli studi di Shinya Yamanaka che circa 20 anni fa ha scoperto come riprogrammare cellule adulte specializzate in cellule staminali pluripotenti indotte (iPsc), capaci di diventare qualsiasi tipo di cellula del corpo. Scoperta che gli è valsa nel 2012 il Premio Nobel per la Medicina.

L'indicazione del trattamento - riporta l'azienda sul proprio sito - è per il miglioramento dei sintomi motori nei pazienti con malattia di Parkinson che hanno una risposta inadeguata alle terapie farmacologiche esistenti.

"Il prodotto è il primo farmaco rigenerativo derivato da cellule iPs al mondo - sottolinea l'azienda -. Sulla base dei dati di uno studio clinico avviato dall'ospedale Universitario di Kyoto, Sumitomo Pharma ha presentato la domanda di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio il 5 agosto 2025 e ha ora ottenuto l'approvazione condizionata e limitata nel tempo". I risultati dello studio clinico sono stati pubblicati su 'Nature' ad aprile 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Parkinson Staminali trapianto di cellule staminali
Vedi anche
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza