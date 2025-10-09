circle x black
Cerca nel sito
 

Terapia genica per emoglobinopatie, Orlandi (United): "Regioni trovino i centri"

Sul rimborso di exa-cel da parte del Ssn: "Non sarà per tutti i pazienti, ma è una svolta"

Valentino Orlandi, presidente della United
Valentino Orlandi, presidente della United
09 ottobre 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I pazienti" aspettavano "da tanto tempo" questo trattamento che permette di "poter guarire". Il lavoro è adesso nelle mani delle regioni "perché dovranno individuare i centri deputati a poter eseguire la terapia. Ne abbiamo 4-5 in tutta Italia autorizzati e capaci di farlo". In particolare, sarebbe importante che "la Sardegna e la Sicilia - le regioni" dove le emoglobinopatie sono "endemiche, con circa 2.600-2.700 pazienti - indicassero un loro centro: eviterebbero dei viaggi" complicati. Così Valentino Orlandi, presidente della United, la Federazione nazionale delle associazioni di pazienti con talassemia o anemia falciforme, commenta la pubblicazione in Gazzetta ufficiale da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità di exagamglogene autotemcel (exa-cel), prima e unica terapia di editing genetico approvata per il trattamento di pazienti con beta-talassemia trasfusione-dipendente (Tdt) e anemia falciforme severa (Scd).

Il nuovo trattamento con tecnologia Crispr-Cas9 (le 'forbici molecolari' dell'editing genetico) è indicato per pazienti che hanno caratteristiche specifiche e definiti limiti di età. "Questa è una sorta di discriminazione - osserva Orlandi - Il mio lavoro sarà continuo e costante" per garantire l’accesso tempestivo ai pazienti eleggibili. "Nei nostri congressi abbiamo ascoltato" le testimonianze "dei pazienti che nei trial clinici, quindi 2-3 anni fa, hanno eseguito questa terapia: hanno sviluppato un'emoglobina fetale di valori importanti, con una energia e una forza che prima non riscontravano. Quindi - rimarca - non sarà per tutti i pazienti, non sarà domani, ma questi pazienti” per cui c’è la terapia, "svolteranno la vita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
exagamglogene autotemcel (exa cel) terapia di editing genetico beta talassemia trasfusione dipendente (Tdt) e anemia falciforme severa (Scd) Valentino Orlandi Federazione nazionale delle associazioni di pazienti con talassemia o anemia falciforme
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza