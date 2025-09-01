circle x black
Cerca nel sito
 

'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti

bms 2 b

'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti
01 settembre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Comprendere diagnosi e referti, capire cosa c'è scritto in una ricetta e avere maggior consapevolezza rispetto al rapporto con il proprio medico. Sono gli obiettivi del libro 'Ti spiego il medichese' (Red! Edizioni), scritto dalla dottoressa Sara Caponigro, che uscirà il 10 settembre. "E' pensato per aiutare i lettori a capire il linguaggio medico e orientarsi meglio tra visite, esami e diagnosi. L’attuale sfida dei nostri servizi sanitari è la gestione di una popolazione sempre più anziana e malata", spiega Caponigro che è medico di assistenza primaria e consulente scientifico per trasmissioni Rai.

La presentazione ufficiale si terrà a Roma il 12 settembre ore 18.30 alla Borri Books International - Stazione Termini Roma. "Sarà un momento di dialogo con i lettori, dedicato a chi desidera avvicinarsi alla medicina in modo semplice ma scientifico, e vedrà anche la partecipazione di ospiti del mondo giornalistico e sanitario", aggiunge l'autrice.

Il libro è una guida pratica per aiutare i lettori a comprendere meglio il linguaggio medico e migliorare la comunicazione con i dottori

Il libro è una guida pratica per aiutare i lettori a comprendere meglio il linguaggio medico e migliorare la comunicazione con i professionisti della salute. Uno strumento prezioso per diventare più consapevoli e protagonisti della propria salute. Gli argomenti trattati includono: glossario e termini medici comuni e interpretazione delle abbreviazioni; supporto alla comprensione di diagnosi e referti, per rendere più chiara la comunicazione medico-paziente; esami clinici e strumentali: come prepararsi e cosa spettarsi; terapie e trattamenti: spiegazioni sui farmaci e gestione degli effetti collaterali; prevenzione e stili di vita: alimentazione, attività fisica e abitudini salutari; gestione delle malattie croniche e ruolo del medico di famiglia; salute mentale e benessere psicologico; domande frequenti e miti da sfatare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
medichese diagnosi referti salute medicina
Vedi anche
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza