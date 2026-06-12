Tumore al seno, rapporto Andos-Crea Sanità: 'forte impatto su psiche, relazioni e intimità'

Ansia, tensioni di coppia e una significativa compromissione della vita sessuale, lavorativa e sociale. Sono alcuni degli effetti che incidono maggiormente sulla qualità di vita delle donne con carcinoma mammario, secondo quanto emerge dalla seconda edizione del report "Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita", realizzato da Andos e Crea Sanità e presentato a Roma. Lo studio analizza le conseguenze della malattia ben oltre gli aspetti clinici, approfondendone l'impatto sull'equilibrio psicologico, sull'attività professionale, sulle relazioni familiari e affettive e, più in generale, sul benessere percepito delle pazienti. I risultati evidenziano come il tumore al seno continui a influenzare in modo profondo molte dimensioni della vita quotidiana, rendendo necessario un approccio di cura sempre più attento anche agli aspetti emotivi e relazionali.