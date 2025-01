Tumore: oncologo Procopio, ‘in cancro prostata metastatico fare subito test genomico’

“Oggi, in presenza di una malattia metastatica, in un tumore alla prostata, non si può prescindere dal fare il test” genomico. “Prima lo si effettua, meglio è. Pertanto, è importante non esitare o indugiare”. Lo ha detto Giuseppe Procopio, direttore del Programma prostata e dell’Oncologia medica genitourinaria alla Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano, all’incontro con la stampa ‘Tumore della prostata: la terapia mirata cambia la pratica clinica’, organizzata da Astrazeneca e Msd per approfondire le prospettive offerte dalla terapia mirata che associa abiraterone e olaparib, recentemente rimborsata da Aifa.