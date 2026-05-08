circle x black
Cerca nel sito
 

Tumore ovaio, Fagotti (Gemelli) 'diagnosi precoce può cambiare la prognosi'

sponsor

08 maggio 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La diagnosi precoce può cambiare la prognosi perché consente di fare interventi chirurgici completi a cui associare una terapia efficace. Nella campagna di screening la comunicazione è fondamentale e deve essere capillare, così che la popolazione possa riconoscere i sintomi della malattia". Lo ha detto Anna Fagotti, direttore Uoc di Ginecologia oncologica presso Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, intervenuta al convegno organizzato al ministero della Salute in occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico che si celebra l'8 maggio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza