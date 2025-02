Tumore ovarico, Cerana (Acto Italia): “Ci stiamo staccando da cultura del singolo gene e affrontiamo genoma in una chiave più ampia”

“La ricerca sta andando avanti velocissimamente, soprattutto dal punto di vista genetico. Oggi sollecitiamo la rimborsabilità del test Hrd, ma c’è già chi sta facendo delle proposte per la rimborsabilità non del singolo gene ma dei pannelli genetici, che permettono di analizzare da 30 fino a 500 pannelli di geni. Questo è importante sia da un punto di vista tecnico e medico, ma anche dal punto di vista concettuale, perché ci stacchiamo dalla cultura del singolo gene e cominciamo ad affrontare il genoma in una chiave più ampia, a tutto vantaggio delle pazienti”. Lo afferma Nicoletta Cerana, presidente di Acto Italia, in occasione della presentazione dei progetti e delle istanze dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), un’iniziativa europea promossa dalla Società europea di oncologia ginecologica (Esgo), dalla Rete europea dei gruppi di advocacy del cancro ginecologico (Engage) e da AstraZeneca. Obiettivo dell’Occ è migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne colpite da carcinoma ovarico e aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini su una neoplasia di cui si parla ancora troppo poco.