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Tumore prostata, Talmelli (Europa Uomo): 'Carta delle Domande aiuta confronto paziente-medico'

07 ottobre 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La diagnosi di tumore della prostata può generare paura" e disorientamento, "rendendo difficile, proprio durante la visita, trovare la prontezza per porre al medico le domande più importanti". Lo ha detto Claudio Talmelli, presidente di Europa Uomo, alla presentazione della 'Carta delle Domande'. Il documento promosso dalla Società italiana di Uro-oncologia (Siuro) e da Europa Uomo Italia, e illustrato al ministero della Salute,  raccoglie 30 domande pensate per accompagnare i pazienti nei diversi momenti del percorso di cura. "La Carta delle Domande è una vera e propria 'cassetta degli attrezzi'. La puoi leggere a casa con tranquillità. Ti permette di consultare le domande più attinenti al tuo stile di vita e al tuo modo di vivere dopo una diagnosi di cancro alla prostata".

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