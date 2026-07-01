Tumori: a Milano il punto su test genomici e percorsi di cura nel carcinoma mammario

Approfondire le evidenze cliniche più recenti sul trattamento personalizzato del tumore al seno, analizzare lo stato dell'implementazione dei test genomici in Italia e favorire un confronto multidisciplinare sul loro utilizzo nella pratica clinica. Sono gli obiettivi dell'incontro dal titolo 'Genomics at work: the evolution of the patient journey in early breast cancer', organizzato da Exact Sciences is now Abbott, a Milano. L'evento ha esplorato anche i principali snodi del percorso diagnostico-terapeutico, dall'impiego della core biopsy fino all'integrazione con le nuove opzioni terapeutiche, come gli inibitori di Cdk4/6.