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Tumori: a Milano il punto su test genomici e percorsi di cura nel carcinoma mammario

01 luglio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
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Approfondire le evidenze cliniche più recenti sul trattamento personalizzato del tumore al seno, analizzare lo stato dell'implementazione dei test genomici in Italia e favorire un confronto multidisciplinare sul loro utilizzo nella pratica clinica. Sono gli obiettivi dell'incontro dal titolo 'Genomics at work: the evolution of the patient journey in early breast cancer', organizzato da Exact Sciences is now Abbott, a Milano. L'evento ha esplorato anche i principali snodi del percorso diagnostico-terapeutico, dall'impiego della core biopsy fino all'integrazione con le nuove opzioni terapeutiche, come gli inibitori di Cdk4/6.

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