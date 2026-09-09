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Tumori: D'Antona (Europa Donna Italia), 'test genomici siano inseriti nei Lea'

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09 settembre 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
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"Dopo una prima fase di informazione sull'importanza dei test genomici nel tumore al seno rivolta alle associazioni che fanno parte di Europa Donna, abbiamo lavorato al fianco dei clinici e delle società scientifiche per raggiungere l'obiettivo del fondo da 20 milioni di euro. Successivamente abbiamo monitorato le regioni più in difficoltà, quelle che non riuscivano a utilizzare le risorse, riscontrando che spesso le motivazioni erano di natura burocratica. A nostro avviso è fondamentale inserire questi test nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, così che non si debba più discutere sulla disponibilità residua dei fondi e tutte le donne possano accedere al test in maniera molto più agevole". Lo spiega Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, partecipando all'incontro con la stampa  'Tumore al seno, i primi due anni di attività dell'Osservatorio nazionale sui test genomici', svoltosi oggi a Milano.

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