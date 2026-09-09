Tumori: D'Antona (Europa Donna Italia), 'test genomici siano inseriti nei Lea'

"Dopo una prima fase di informazione sull'importanza dei test genomici nel tumore al seno rivolta alle associazioni che fanno parte di Europa Donna, abbiamo lavorato al fianco dei clinici e delle società scientifiche per raggiungere l'obiettivo del fondo da 20 milioni di euro. Successivamente abbiamo monitorato le regioni più in difficoltà, quelle che non riuscivano a utilizzare le risorse, riscontrando che spesso le motivazioni erano di natura burocratica. A nostro avviso è fondamentale inserire questi test nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, così che non si debba più discutere sulla disponibilità residua dei fondi e tutte le donne possano accedere al test in maniera molto più agevole". Lo spiega Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, partecipando all'incontro con la stampa 'Tumore al seno, i primi due anni di attività dell'Osservatorio nazionale sui test genomici', svoltosi oggi a Milano.