Tumori: De Lorenzo (Favo), 'con innovativi più vita e meno effetti collaterali terapie'

"I farmaci innovativi hanno cambiato la vita dei pazienti oncologici negli ultimi vent'anni, offrendo un duplice beneficio: aumentare le possibilità di guarigione e ridurre gli effetti collaterali delle terapie. Accanto a prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti terapeutici, si afferma poi un terzo pilastro fondamentale: la qualità della vita. Questo comprende tutti gli aspetti legati alla riabilitazione del paziente durante il percorso di cura, incluso l'accompagnamento che lo aiuti a comprendere la propria malattia e, una volta concluso il percorso terapeutico, a ricevere le indicazioni necessarie per vivere nelle migliori condizioni possibili, più a lungo e meglio". Lo ha detto Francesco De Lorenzo, presidente Favo - Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia - intervenendo nel corso dell'incontro con la stampa organizzato da Bristol Myers Squibb a Roma per approfondire le nuove frontiere dell'immunoterapia.