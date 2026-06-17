circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: Derenzini (Ieo), 'aggiunta di acalabrutinib riduce rischio progressione linfoma mantellare'

17 giugno 2026 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nei pazienti anziani affetti da linfoma mantellare, l'aggiunta di acalabrutinib a bendamustina e rituximab in prima linea, "garantisce effetti anche nel medio lungo termine" in termini di progressione della malattia "e riduce del 25% circa la probabilità di dover eseguire una terza linea di trattamento. Aggiungere fin dall'inizio l'inibitore di Btk di seconda generazione, è un vantaggio soprattutto in questi pazienti". Così Enrico Derenzini, direttore della divisione di Oncoematologia all'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e professore di Ematologia all'università degli Studi di Milano, in occasione dell'incontro con la stampa 'Tumori del sistema linfatico: le nuove frontiere del trattamento' organizzato da AstraZeneca per approfondire le nuove possibilità di cura di queste patologie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza