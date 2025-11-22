circle x black
Tumori, Di Leone (Komen Italia): "Docufilm dà voce alle storie, dietro dati ci sono donne"

La presidente dell'associazione alla presentazione di 'Il bagaglio'

Alba Di Leone, presidente di Komen Italia
22 novembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
"La realizzazione di questo docufilm arriva dal bisogno di testimoniare quanto sia importante, in un momento in cui la ricerca continua ad aumentare la sopravvivenza, ricordare che ogni punto di quelle curve rappresenta una donna, una storia, un modo personale di vivere la malattia". Così Alba Di Leone, presidente di Komen Italia, spiega le ragioni della partecipazione al docufilm 'Il bagaglio', presentato oggi a Milano. Il progetto promosso da Msd Italia, in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna, Komen Italia e Salute Donna, punta a raccontare il viaggio autentico ed emblematico di una donna che riceve la diagnosi di tumore al seno. Un percorso fatto di fragilità e incertezza, ma anche di forza, consapevolezza e fiducia nella ricerca scientifica.

Sul valore del racconto personale, Di Leone aggiunge: "La condivisione delle esperienze amplifica le emozioni, aiuta a sentirsi meno sole e crea ponti tra persone che scoprono di avere vissuti simili". Dai racconti "emergono bisogni che spesso non vediamo, e che dobbiamo imparare ad intercettare per offrire risposte adeguate alle donne che affrontano questo percorso", conclude la presidente di Komen Italia.

