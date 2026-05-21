Tumori: Hpv-correlati, Icardi (UniGe): "In Italia fino a 3mila casi l'anno di cancro del collo dell'utero"

"Gli ultimi dati ufficiali ci dicono che in Italia abbiamo tra i 2.700 e i 3.000 nuovi casi di cancro del collo dell'utero ogni anno. Nonostante lo screening, la sopravvivenza a 5 anni non supera per queste donne il 70-75%". Così Giancarlo Icardi, professore in Igiene, medicina preventiva e Sanità pubblica all'università di Genova e direttore dell'Unità operativa complessa di Igiene presso l'ospedale policlinico San Martino Irccs di Genova, in occasione dell'incontro con la stampa organizzato a Roma. Tra i temi toccati all'evento, il lancio da parte di Msd Italia del dispositivo Holobox, un avatar olografico interattivo, prodotto da Proto, capace di costruire un dialogo sulla prevenzione dell'Hpv.