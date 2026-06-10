Tumori: Manifesto IncontraDonna, in cancro al seno più screening e test genetici

Screening mammografico esteso alle fasce d'età 45-49 e 70-74 anni e approvazione di un fondo dedicato ai test molecolari Esr1 per i pazienti con carcinoma mammario metastatico. Sono i risultati del primo anno di attività del Manifesto 'Un impegno per la salute 2025-2027' di Fondazione IncontraDonna, presentati nel corso di un incontro con la stampa nella sede della Fondazione Roma. L'incontro ha rappresentato un momento di bilancio sui risultati raggiunti e sulle priorità ancora aperte in ambito oncologico, con particolare attenzione alla salute femminile, alla prevenzione e all'accesso equo alle cure sul territorio nazionale.