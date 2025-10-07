Tumori, Morosini (AstraZeneca Italia): "10 anni di impegno cancro polmone con risultati tangibili"

"E' fonte di orgoglio e di soddisfazione vedere i risultati tangibili dei 10 anni del nostro lavoro, della nostra ricerca e dei nostri investimenti. Vogliamo continuare ad impegnarci affinché la diagnosi di tumore al polmone non sia una condanna, ma una possibilità di trattamento e che in futuro non sia più causa di morte". Così Paola Morosini, medical affairs head Oncology di AstraZeneca Italia, all'incontro con la stampa 'Tumore del polmone: le nuove frontiere del trattamento', organizzato a Milano dalla farmaceutica per approfondire le nuove prospettive di trattamento del tumore al polmone metastatico non a piccole cellule (Nsclc) e con mutazione Egfr, dopo il via libera di Aifa alla rimborsabilità di osimertinib in 2 nuove indicazioni.