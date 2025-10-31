circle x black
Tumori: oncologo Di Maio, 'nei gruppi collegiali si discute il trattamento migliore epatocarcinoma'

31 ottobre 2025 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La collaborazione fra specialisti e fra diverse discipline è cruciale per tutti i tipi di tumori, ma per l'epatocarcinoma, in fondo, è veramente l'emblema dell'importanza di questa collaborazione, per la natura di questa patologia e la situazione clinica che riguarda molti di questi pazienti. Nella gestione moderna dell'oncologia con i gruppi collegiali viene discusso quello che è il trattamento migliore per ciascun paziente". Lo ha detto Massimo Di Maio, professore ordinario dipartimento di Oncologia Università di Torino, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, intervenendo in occasione dell'iniziativa che dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione sul cancro al fegato.

