Tumori, presentato alla Camera un report sul tumore della prostata

07 novembre 2025 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è tenuta presso la Sala Stampa di Palazzo Montecitorio, la conferenza stampa "Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico", che ha avuto come obiettivo quello di presentare il report "Tumore della prostata metastatico: nuovi approcci nella gestione multidisciplinare del paziente". Un documento che ha acceso i riflettori su una patologia che rappresenta una delle sfide clinico-organizzative più rilevanti per il Servizio Sanitario Nazionale, rimarcando quanto fondamentale è la prevenzione e a necessità di seguire un modello virtuoso come quello attivato in Regione Lombardia. Il rapporto presentato ha messo in luce anche la necessità di arrivare ad un approccio multidisciplinare attraverso un team di professionisti che possono accompagnare il paziente e ad assicurare continuità assistenziale lungo tutto il percorso di cura.

