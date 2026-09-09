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Tumori, seno: Criscitiello (Aiom), 'con test genomico chemioterapia solo a chi ne beneficia'

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09 settembre 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
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"Le pazienti che alla diagnosi si trovano in una 'zona grigia', in cui l'esame istologico tradizionale non chiarisce del tutto l'utilità della terapia, il test genomico rappresenta un valido strumento per assumere una decisione più consapevole e informata. In questo modo è possibile somministrare la chemioterapia esclusivamente alle donne che ne trarrebbero un effettivo beneficio, risparmiandola a chi andrebbe incontro soltanto a effetti collaterali e a un impatto negativo sulla qualità della vita quotidiana". Sono le parole di Carmen Criscitiello, consigliere nazionale Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, professore di Oncologia medica Humanitas University e responsabile Uo di Oncologia mammaria Istituto clinico Humanitas Rozzano e San Pio X Milano, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa 'tumore al seno, i primi due anni di attività dell'osservatorio nazionale sui test genomici'.

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