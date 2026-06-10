circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: seno, De Grassi (Andos) 'qualità vita pazienti ancora troppo bassa'

10 giugno 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dal primo rapporto" Rapporto Andos–Crea Sanità "sono emerse criticità molto rilevanti sulla qualità di vita delle donne operate per tumore della mammella. Il dato più preoccupante riguarda però la qualità della vita, risultata significativamente inferiore rispetto alla media nazionale: nelle donne tra i 18 e i 74 anni il valore medio in Italia è pari a 0,90, mentre tra le donne operate per cancro al seno è emerso un dato di 0,78. Per comprendere le cause di questo divario abbiamo avviato un secondo rapporto, analizzando diversi aspetti attraverso questionari validati a livello internazionale: ansia, depressione, qualità della vita sotto il profilo fisico e psicologico, impatto sul lavoro, relazioni sessuali, genitorialità, rinuncia alla progettazione del futuro e utilizzo dei social network. L'obiettivo è individuare i bisogni ancora insoddisfatti delle pazienti e contribuire a migliorare concretamente il loro percorso di cura e di vita". Flori De Grassi, presidente nazionale di Andos-Associazione nazionale donne operate al seno, commenta così i risultati del II Rapporto Andos–Crea Sanità 'Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita', presentato a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video
Alberto Angela: "Nuova specie marina con mio nome? Sorpresa meravigliosa" - Video
Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿ - Video
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza