Tumori, seno: Fabi (Aiom), 'bene impiego test genomico ma ampio margine di miglioramento'

"I risultati" riscontrati dall'Osservatorio nazionale sui test genomici "sono positivi: i medici sono riusciti a portare in ogni ospedale la medicina di precisione attraverso il test genomico, imparando a utilizzarlo secondo criteri di appropriatezza nelle pazienti con un tumore precoce già operato ormono-dipendente ed Her2-negativo, che rappresenta circa il 60% dei casi di tumore alla mammella. Possiamo quindi dire che il quadro generale è molto buono, ma abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento, soprattutto in alcune aree geografiche dove il numero di test eseguiti e prescritti rimane ridotto". Così consigliera nazionale Aiom - Associazione italiana di oncologia medica e responsabile Medicina di precisione in Senologia presso la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, in occasione dell'incontro con la stampa 'tumore al seno, i primi due anni di attività dell'osservatorio nazionale sui test genomici', tenutosi oggi a Milano.