Tumori: Silvestris (Aiom), 'malnutrizione può ridurre efficacia terapie'

Nei pazienti oncologici "la malnutrizione può avere un impatto negativo sull'aderenza ai trattamenti, sulle complicanze chirurgiche postoperatorie, sulla durata dell'ospedalizzazione, sulla qualità di vita e sui costi del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Nicola Silvestris, segretario nazionale Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo alla presentazione del progetto 'OncoCook', promosso dall'associazione 'Vivere senza stomaco, si può Odv' e realizzato con il contributo non condizionante della farmaceutica Astellas.