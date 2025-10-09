circle x black
Tumori: Silvestris (Aiom), 'malnutrizione può ridurre efficacia terapie'

09 ottobre 2025 | 08.03
Redazione Adnkronos
Nei pazienti oncologici "la malnutrizione può avere un impatto negativo sull'aderenza ai trattamenti, sulle complicanze chirurgiche postoperatorie, sulla durata dell'ospedalizzazione, sulla qualità di vita e sui costi del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Nicola Silvestris, segretario nazionale Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo alla presentazione del progetto 'OncoCook', promosso dall'associazione 'Vivere senza stomaco, si può  Odv' e realizzato con il contributo non condizionante della farmaceutica Astellas. 

