Tumori testa-collo, al via la campagna Make Sense Campaign

Sono quasi 58mila le persone che in Italia hanno ricevuto una diagnosi di tumore testa-collo, secondo i dati del registro tumori Airtum. Nel solo 2024 le diagnosi nel nostro Paese sono state 6mila, di cui 4mila a uomini e circa 2mila a donne. Eppure i tumori testa collo, che comprendono tutte le neoplasie originate in quest'area - esclusi occhi, cervello, orecchie ed esofago - sono poco conosciuti dalla popolazione e si manifestano con sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o trascurabili. Con il motto "1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita", dal 15 al 20 settembre riparte, per il tredicesimo anno, la campagna europea Make Sense Campaign per sensibilizzare l'opinione pubblica su una forma tumorale spesso sottovalutata.