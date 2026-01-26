circle x black
Cerca nel sito
 

Ue approva anti-Rsv in over 18, Pregliasco: "Valorizza ruolo prevenzione"

Sull'estensione di indicazione negli adulti, 'aggiornare il Pnpv con raccomandazione formale'

- Fotogramma
- Fotogramma
26 gennaio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il via libera della Commissione europea al vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk negli adulti dai 18 anni in su "rappresenta sicuramente un elemento importante, perché valorizza il ruolo e le potenzialità della vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale", spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano, direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio. "L'Rsv - ricorda - è noto soprattutto per la bronchiolite nei bambini piccoli, ma anche nella popolazione adulta ha sempre avuto un peso rilevante, seppur meno percepito. Nell'adulto, infatti, si manifesta spesso con quadri clinici simili all'influenza e può determinare complicanze anche significative, finendo per essere un 'coprotagonista nascosto' delle stagioni influenzali".

Oggi, "grazie a una maggiore capacità diagnostica di laboratorio - sottolinea il virologo - sappiamo che il virus respiratorio sinciziale è tutt'altro che marginale: anche in questa stagione, in particolare dopo il picco influenzale, la sua circolazione è evidente e clinicamente rilevante. Questo significa che può avere un impatto importante anche negli adulti. L'estensione della vaccinazione a partire dai 18 anni, amplia quindi le possibilità di prevenzione. Non si tratta, ovviamente, di un utilizzo universale - precisa Pregliasco - ma di uno strumento prezioso per una vasta quota di soggetti a rischio: persone con asma, broncopneumopatia cronica, immunodepressione e, più in generale, tutti quei pazienti per i quali la vaccinazione antinfluenzale è già raccomandata indipendentemente dall'età. L'obiettivo è ridurre il rischio di complicanze e di forme severe di malattia".

Questo provvedimento "dovrebbe però spingere le istituzioni sanitarie italiane, a partire dal ministero della Salute, ad aggiornare il Pnpv-Piano nazionale di prevenzione vaccinale - suggerisce l'esperto - L'Italia, insieme a pochissimi altri Paesi come il Portogallo, è ancora priva di una raccomandazione formale, mentre molte nazioni europee e gli Stati Uniti hanno già avviato campagne vaccinali con modalità organizzate. Siamo in ritardo - rimarca Pregliasco - nonostante il vaccino sia già registrato in Italia per le fasce più anziane e a rischio e nonostante le società scientifiche abbiano espresso pareri favorevoli al suo utilizzo nei soggetti fragili". L'invito è quindi chiaro: cogliere questa opportunità e "aggiornare le raccomandazioni per rendere la prevenzione realmente efficace".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vaccino virus respiratorio sinciziale (Rsv) di Gsk negli adulti dai 18 anni Fabrizio Pregliasco Pnpv Piano nazionale di prevenzione vaccinale
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza