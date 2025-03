Ue: ‘Future callin’, imprese e istituzioni a confronto su autonomie strategiche

Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale, ovvero la capacità dell’Europa, e dei suoi Stati membri, di agire in modo indipendente nei settori chiave come salute, energia, difesa, tecnologia e industria sono stati al centro del primo appuntamento di ‘Future Callin - dialoghi di policy’. Promosso dal Comitato Public Affairs di AmCham nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino, l’evento vuole avviare un confronto costruttivo tra istituzioni e imprese sulle grandi trasformazioni in atto.